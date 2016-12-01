Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

За 9 місяців п.р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,4 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня п.р. становив 59,5 млн.дол.США, що на 0,7% більше обсягів інвестицій на початок року. Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на одну особу населення області становили 65,6 дол.США.
З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 44 країн світу. До найбільших країн-інвесторів входили: Нідерланди, Велика Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія та Ізраїль, на які припадало 74,5% від загального обсягу прямих інвестицій по області.
Провідне місце за обсягами прямих іноземних інвестицій утримували підприємства м.Чернівців, в які внесено 31,6% від обсягу іноземного капіталу (акціонерного), вкладеного в економіку області. Серед районів найбільше іноземних інвестицій спрямовано в підприємства Кіцманського (25,2%), Сокирянського (14,9%) та Новоселицького (13,1%) районів.