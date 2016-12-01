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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?

Сьогодні, 13:11 / Коментарів: 0
Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?


Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Коли закінчиться процес об`єднання, райони, як територіально-адміністративні одиниці, в Україні зникнуть раз і назавжди.
Отож вибори відбудуться 11 та 18 грудня 2016 року.

Першими 11 грудня голосуватимуть громади, які об`єдналися довкола Красноїльська і довкола Чудея. Це будуть дві громади, які складатимуться в основному з румуномовних українців.

До Красноїльської селищної об`єднаної територіальної громади, окрім селища, ще приєднається село Стара Красношора, у якому проживає 612 виборців. У Красноїльську - 7147 виборців.

Минулорічні вибори показали, що партії БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина» тут утримують лідерські позиції. За партію Петра Порошенка виборці тоді віддали 26 відсотків голосів. За ВО «Батьківщина» - 25 відсотків. До трійки лідерів входить і Аграрна партія України. За неї голосували 13,5 відсотка виборців. Інші одержали менше десяти відсотків голосів виборців. Хоча партія «Наш край», яка вважалася сателітом БПП «Солідарність», мала там 9,8 відсотка голосів.
Подібна ситуація й у Чудейській сільській об`єднаній територіальній громаді, куди входить, окрім Чудея, й село Їжівці. На відміну від Красноїльської, ця громада має два рівнонаселених села.

В Їжівцях голосує 3996 виборців. У Чудеї - 4010. Разом там є 8006 виборців. БПП та ВО «Батьківщина» також йдуть рівно - мають відповідно 24 і 22 відсотки голосів. Аграрна партія - 15 відсотків голосів, ВО «Самопоміч» - 11 відсотків (це був один із небагатьох округів, де партія висувала свого кандидата). Знову ж, «Наш край» отримав трохи більше 9 відсотків.

Звісно, зараз цей розклад голосів навряд чи залишився. Швидше за все, ВО «Батьківщина» може випередити БПП «Солідарність». Немаловажну роль там зіграє й те, що лідер партії, румун за національністю, очолює Чернівецьку обласну раду. Також не виключено, що на вибори селищного і сільського старост може вплинути особистий рейтинг кандидата. Але хоч вибори там і відбуватимуться за мажоритарною системою, партії відіграють активну роль. І ті кандидати на старост чи на депутатів, які заручаться підтримкою лідируючих партій, будуть мати вищі шанси за тих, хто цієї підтримки не матиме.

Аби завершити вибори у сільських громадах, зробімо деякий аналіз. До прикладу, Тереблечівської сільської об`єднаної територіальної громади. Окрім села Тереблече, туди увійдуть села Горбівці та Верхні й Нижні Синівці. На попередніх виборах ці населені пункти входили до обласного виборчого округу №12. Зараз об`єднана громада налічує 3911 виборців. У 2015 році округ був удвічі чисельнішим. Вибори там виграла голова фракції ВО «Батьківщина» Альона Гливко. Вона перемогла інших з великим відривом, що дало можливість її партії отримати 34,89 відсотка виборців. На другому місці - БПП «Солідарність» - 21,79%. Далі - «Наш край» з 15,59%, Радикали Олега Ляшка - 8,97% і «Народний контроль» - 4,22 відсотка виборців.

Подібний розклад залишиться і під час виборів об`єднаної громади. Хоча, нагадаємо, у селах і селищах відбудуться мажоритарні вибори.
Однією із найчисельніших об`єднаних територіальних громад буде Сторожинецька міська. Вибори там відбудуться 18 грудня за класичною виборчою системою, де партії братимуть активну участь і вливатимуть на результат. Всі депутати змушені висуватися від тієї чи іншої партійної організації. Міський голова може йти на вибори самовисуванцем.

До цієї міської об`єднаної громади увійдуть 12 населених пунктів. У тому числі, й місто Сторожинець. Громада чисельна - 26 400 виборців.

За підрахунками минулого року, тут виграла партія БПП «Солідарність», яка набрала 26 відсотків голосів виборців. На п`яти їй наступала ВО «Батьківщина», яка одержала трохи більше 22 відсотків. Далі йшла Аграрна партія України - 12 відсотків, і «Наш край» - 8,2 відсотка. Ще 5-відсотковий рубіж подолала РПУ Олега Ляшка - 6,2 %. Інші партії навіть не наблизилися до прохідного бар`єра.

Тенденція залишиться. Навіть може залишитися на посаді й теперішній міський голова Микола Карлійчук. Бо він зумів знайти не тільки слова, а й діла, за які сторожинчани його обирають уже кілька разів. Він їм плює у душу, зраджує їх, а вони за це його обирають.

Раніше, коли стало вигідно, пішов на пенсію і залишив посаду голови. Коли не стало вигідно йому особисто, знову повернувся на посаду. Потім різко виступив проти об`єднання громад. Коли побачив, що його не підтримують у цьому пориві, змінив свою думку і позицію. Став уже поборником об`єднання. Ще раніше був помічений у співпраці з регіоналами і конкретно з Папієвим. Коли стали регіонали невигідними для Карлійчука, він їх покинув. А ще раніше ледь не клявся у дружбі Бауеру. Коли останній змінив свою думку про такого друга, Карлійчук став заклятим ворогом Бауера.

Отакого голову має Сторожинець. І нема на це ради.

Хоча об`єднана громада може принести сюрприз Сторожинцю. Для цього потрібно буде об`єднатися 11 селам і висунути проти Карлійчука єдиного сільського кандидата. Якщо відбудеться такий об`єднавчий процес і від усіх сіл йтиме один кандидат, а у місті кожна партія висуне свого, Карлійчук на посаді не втримається і не стане черговий раз крутити сторожинчанами, як циган сонцем.

(Далі буде)
Петро Кобевко
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