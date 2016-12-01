ЩО, ЗНОВУ?!

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Новини
13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
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Він присвятив себе людям і Україні

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15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.
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17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

17 листопада о 12.00
В приміщенні Чернівецької міської ради (сесійна зала) відбудеться нагородження 43 кращих студентів вищих навчальних закладів міста різного рівня акредитації премією Чернівецької міської ради.
17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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ЩО, ЗНОВУ?!

Сьогодні, 13:00 / Коментарів: 0
Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.

ЩО, ЗНОВУ?!


Владі загрожує втрата легітимності

Легітимність дуже важлива для влади, а її забезпечує лише народна підтримка. Коли ж вона втрачається, влада може зберегтися лише за допомогою застосування сили. Таким шляхом у 2014 р. намагався піти Янукович, що завершилося для нього втратою посади і ганебною втечею до Росії. Українці не простили цьому діячеві відмови від асоціації з ЄС і спроби силового придушення протестного руху. Невже післямайданна влада думає, що вона не наступить на ті ж самі граблі, якщо не рахуватиметься з народними настроями?

На жаль, сподівання учасників Революції Гідності на швидке покращення справ в Україні так і залишилися нездійсненими. Зміни почалися, але дуже повільні й непослідовні. Замість кардинального перепланування й перебудови всієї владної будівлі відбувається лише косметичний ремонт у вигляді ліквідації старих пам'ятників, перейменовування вулиць та спроб з міліції зробити поліцію. При цьому вкрай несправедливу систему, спрямовану на визиск простолюду і засновану на безвідповідальності владної номенклатури, збережено. Правими виявилися циніки, котрі заявляли, що внаслідок революції зміняться лише сідниці над золотими унітазами...

Справжня ж революція означає злам старої системи і побудову нової, заміну повністю дискредитованої влади новими людьми. Прикладом справді успішної революції була та, що відбулася у 70-х рр. XVIII ст. у північноамериканських колоніях Великої Британії, внаслідок якої створено США. Американцям довелося відстоювати свою свободу у жорстоких боях з найсильнішою державою тогочасного світу, і вони перемогли.

Ми нині також мусимо відстоювати зі зброєю в руках своє право на вільне життя. Підступний ворог нав'язав Україні зовсім непотрібну їй "гібридну" війну, яка забирає людські життя і підриває економіку країни. Гинуть солдати, а хитрі бізнесмени набивають кишені - адже кожна війна потребує великих грошей, і на кожній наживаються спритні ділки. Століття тому американці зуміли і війну виграти, і життєздатну країну збудувати, попри всі величезні труднощі, які їм тоді довелося здолати. А чи вдасться нам?

Це залежить насамперед від готовності суспільства. Якщо воно достатньо зріле, то формуватиме справжні політичні партії, які підуть на вибори з реальними програмами позитивних змін, спираючись на могутню підтримку знизу. А якщо ні, то вдаватиметься лише до неорганізованих бунтів, котрі влада без особливих проблем придушить, після чого так закрутить гайки, що Україна до болю нагадуватиме путінську Росію.

Почалися серйозні випробування

Саме останній варіант повністю задовольняє Кремль, бо силове придушення народних виступів штовхне Україну в його обійми. А зовнішня ситуація для нас стрімко погіршується. Світ поринає в глибоку кризу, внаслідок якої в ньому помітно змінюються пріоритети. Тріщини пройшли по Європейському Союзу: про свій вихід з ЄС оголосив британський уряд за результатами референдуму, подібні настрої з'явилися ще у деяких європейських країнах. А у США президентом обрано республіканця Дональда Трампа, в симпатіях до України не поміченого. Його передвиборча риторика вирізнялася особливою різкістю і викликала тривогу на Заході, де побачили у ній навіть загрозу існуванню НАТО.

Несприятливі для України процеси відбуваються і у деяких сусідніх державах. Зокрема, у Польщі зростають антиукраїнські настрої, справа доходить навіть до публічного спалення нашого прапора. Угорські шовіністи все голосніше вимагають надання широкої автономії Закарпаттю, маючи власні плани щодо цього регіону. Проросійські кандидати перемагають на президентських виборах в Молдові й Болгарії. А у Сербії й Чорногорії проросійські сили готували замахи на тамтешніх провідних політиків, щоб перешкодити цим балканським країнам просунутися на шляху європейської інтеграції.

Процеси відбуваються складні й неоднозначні. Україні дотепер не вдалося отримати безвізового режиму з ЄС, це важливе для багатьох українців питання розглядатиметься 24 листопада. Тому антиукраїнські сили намагатимуться до вказаної дати спровокувати безлад в країні, щоб примусити європейців знову відкласти вирішення цієї проблеми. Адже однією з головних тез нападу московської пропаганди на Україну є наступна: ви Європі не потрібні. Не випадково Путін днями раптом запропонував українцям широку співпрацю в економічній галузі, навіть у військово-промисловому комплексі. Мовляв, особливої вигоди від співробітництва з ЄС ви не отримуєте, а з нами все буде навпаки. Проте ми знаємо, як може бути з московським партнером - навчені.

Звертає на себе увагу один цікавий факт. Ще з часів Революції Гідності російські бійці інформаційної війни в Інтернеті постійно знущалися над українцями: "Ну што, кастрюлєголовиє майдауни, дапригалісь на свайом несчасном майданє?" А останнім часом ніби обрізало - всі негативні згадки про Майдан з їхніх повідомлень як корова язиком злизала. Навпаки, почалися розмови про необхідність гострих протестних акцій з метою відставки нинішнього складу Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів. А якщо дуже поталанить, то й дострокових президентських. Як у 1994 р. за підтримки Москви приводили у Києві до влади Кучму. Втім, українці за цей час багато чому навчилися, і з минулого досвіду робити висновки вже вміємо. На одні й ті ж граблі наступати не варто ні владі, ні громадськості.

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