Обшанський проти биків Чинуша

У часи стихійного лиха в Чернівцях активно працювала інспекція з благоустрою міста. Вона демонтувала панно з фасаду закладу громадського харчування «Наше пиво». Колись там був будинок побуту «Силует».фото Буковина online«Наше пиво» - це один із закладів міста, який не тільки продає, а й сам варить якісний напій. Ще й ціни там помірні. І студенти там харчуються за півціни.Але інспекція виконує інструкції. А в інструкціях вказано, що на фасаді не має бути напису «Наше пиво» і бики при вході не повинні буцатися. Отож прийшли і зняли панно.І з`явилася на світ Божий давно забута совкова споруда «Силует».Чи то така ностальгія за минулими часами? Чи комісії робити було нічого? Хоча остання роботи мала через край. Тоді місто було занесене снігом. Не вистачало ні рук, ні лопат, ні механізмів. А в комісії були і руки, і механізми. Ними вони вертали нас в минуле. Замість прибирання вулиць, якими б ми без перешкод рухалися у майбутнє. Місто і містяни туди рвуться, та депутати не пускають. Вони з мером ведуть непримириму війну за владу і вплив у Чернівцях.Зараз на цій війні потерпають не депутат Валерій Чинуш і бики біля «Нашого пива», а усе місто. Коли люди у заметах і корках на дорогах марнували пальне і проклинали владу, техніка і люди буцалися з биками.Інспекція перемогла биків. Тимчасово.P.S. Поки Обшанський буцався з биками Чинуша і перемагав, депутати подолали два вета мера Каспрука. Аби знав.