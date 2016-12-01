На Буковині проживає майже мільйон людей

На 1 жовтня п.р. в області, за оцінкою, проживало 909 тис. осіб, з них 391,6 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,4 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (864 особи) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 718 та 146 осіб відповідно. Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У січні–вересні п.р. в області народилося 7711 дітей, що на 369 осіб менше, ніж у січні–вересні 2015р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,3 проти 10 народжених на 1000 жителів).
За цей період померло 8429 осіб, у тому числі 76 дітей у віці до
1 року.
У січні–вересні п.р. відділами РАЦСу було зареєстровано 4360 шлюбів та 489 розлучень. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–вереснем 2015р. зменшилась на 11,5%.