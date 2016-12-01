У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

На 1 жовтня п.р. чисельність наявного населення м.Чернівців, за оцінкою, становила 266,4 тис. осіб. У Першотравневому районі міста проживало 82 тис. осіб, у Садгірському – 29,4 тис. осіб та у Шевченківському – 155 тис. осіб. За січень–вересень п.р. чисельність населення збільшилась на 8 осіб. Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У січні–вересні п.р. в місті народилось 1912 дітей, померла
1901 особа (у т.ч. 20 дітей віком до 1 року), природний приріст населення становив 11 осіб.
У січні–вересні п.р. міським відділом РАЦСу було зареєстровано 1627 шлюбів, що на 4,9% менше, ніж у січні–вересні 2015р., та 199 розлучень.