Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

Однією з необхідних умов для участі у тендерних закупівлях є довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів, яка видається органами фіскальної служби. Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів (далі – довідка) регламентується наказом Міністерства доходів і зборів від 10.10.2013 №567 (далі – Порядок). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання контролюючим органом довідки, із зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків (п. 3 Порядку). Форма заяви затверджена додатком 2 до Порядку.
Суб’єкт господарювання, який планує брати участь у тендерних закупівлях, обов’язково повинен зазначити посилання на Закон України від 25 грудня 2015 року №922-VIII «Про публічні закупівлі».
Довідково: тендер (торги) – це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі» (крім переговорної процедури закупівлі).