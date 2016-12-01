Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 № 821 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
На відміну від попередньої форми декларація, оновлена містить всього два додатки:
Ф1 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;
Ф2 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.
Сама декларація складається з таких розділів:
І. Загальні відомості
ІІ. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу
III. Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу
IV. Загальна сума річного доходу
V. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Кодексу
VI. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору
VII. Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах
Звертаємо увагу, що вказаний Наказ набирає чинності з 31 грудня 2016 року.