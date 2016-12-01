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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

Він присвятив себе людям і Україні

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.
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Що, Де, Коли
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

17 листопада о 12.00
В приміщенні Чернівецької міської ради (сесійна зала) відбудеться нагородження 43 кращих студентів вищих навчальних закладів міста різного рівня акредитації премією Чернівецької міської ради.
17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

Сьогодні, 12:04 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу на доопрацювання електронного сервісу Електронний кабінет платника (оновлена версія) в частині розширення функціональних можливостей режиму «Інформація з реєстрів».
Зокрема, створено нову вкладку «Реєстр неприбуткових організацій та установ», що забезпечує оприлюднення та пошук даних щодо платників податків, яких включено до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Посилання до реєстру - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
Найближчим часом за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) буде надано можливість подання реєстраційної заяви за формою 1-РН в електронному вигляді.
Звертаємо увагу, що реєстраційна заява за ф.№1-РН може бути подана засобами електронного зв'язку в електронному вигляді, якщо установчі документи неприбуткової організації оприлюдненні на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац п'ятий пункту 6 Постанови №440).
Нагадуємо, що інформація з реєстрів ДФС, яка є відкритою та загальнодоступною, оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» в режимі реального часу. Користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.
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