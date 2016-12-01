23 та 24 листопада у місті Чернівці за адресою: вул.Руська, 1 (Центр громадської активності "Синергія") відбудуться мотиваційні тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком", де будуть розглянуті різноманітні питання щодо створення та функціонування ОССБ.
Обовязкова попередня реєстрація за телефонами:
(0372) 585314, 0502702133 (Наталя), 0509404380 (Надія)
Початок тренінгу:
23 листопада о 10:00
24 листопада о 14:00
Участь у тренінгу безоплатна. КІлькість місць обмежена.