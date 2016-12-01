Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

Сьогодні представники благодійної організації «Родина Кольпінга» з Німеччини передадуть благодійну допомогу для бійця АТО Василя Костакі з Герцаївського району, який після поранення потребує складної операції.
Офіційна передача допомоги для нього та інших бійців відбуватиметься на митному посту «Чернівці» (вул. головна, 265А, поблизу Міцубіші не доїжджаючи до Кварцу) від 12 до 14 години через організацію Червоного Хреста. Одразу після закінчення процедури Василя Костакі повезуть до Львівського госпіталю на операцію.
«Волонтери за Батьківщину» практично «виходили» бійцеві належну йому групу інвалідності, надають матеріальну допомогу.
Довідка. У боях в АТО Василь Георгійович Костакі з с. Великосел Герцаївського району отримав відкрите вогнепальне кульове наскрізне черепно-мозкове поранення. Після лікування й повернення додому, йому надали третю групу інвалідності, яка не відповідала його пораненням. Завдяки втручанню «батьківщинівців» Василь Костакі отримав належну йому першу групу інвалідності та посвідчення інваліда АТО.
«Василеві Костакі ми допомогли з оформленням документів, надалі оформимо всі належні пільги, вже надаємо допомогу з лікування та реабілітації, – каже голова громадської організації «Волонтери за Батьківщину», депутат Чернівецької міськради Роман Гаїна.