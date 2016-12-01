У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

На початку грудня у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» з’являться друком відразу три книжки для дітей американського письменника Ейтана Борітцера – «Що таке Бог?», «Що таке Любов?» і «Що таке Краса?». Українською їх переклала Юлія Пелепчук. Малюнки до перших двох зробила відома ілюстраторка з Нью-Йорку, яка співпрацює з Time та New York Times Роббі Марантц, а до третьої – графічна дизайнерка Ненсі Форрест, роботи якої прикрасили книжку «Що таке Смерть?» цієї ж серії.
Книжки Ейтана Борітцера адресовані дітям, батькам і педагогам та мають на меті виховання правильного розуміння моральних цінностей, расової, релігійної, гендерної толерантностей, навчають співчуттю, розвивають критичне мислення. «Що таке Бог?» стане приводом для роздумів про культурне розмаїття і повагу до всіх релігій і вірувань. «Що таке Любов?» розповідає про те, що всі люди є різними, й усвідомлення цього сприяє розвитку емпатії та чуйності у дітей. Написана у щирому та водночас грайливому тоні, книжка спонукає до роздумів про загальнолюдську турботу й добру волю та розуміння одного з найтонших і найніжніших почуттів у житті. «Що таке Краса?» є інструментом, який допоможе батькам і вихователям почати інтерактивний діалог з дітьми про те, у чому полягає суть прекрасного.
«Якщо сьогодні зайти в дитячий відділ будь-якої книгарні, – розповідає перекладачка Юлія Пелепчук, – то там ми в основному можемо побачити казки і фентезі. Це створює в уяві дитини ідеальний світ, де добро завжди перемагає зло і все закінчується добре. Натомість у США такі книги, як у Ейтана Борітцера, знаходяться на центральних полицях книгарень і отримують нагороди в найбільш авторитетних конкурсах. До прикладу, існують книги про еміграцію, прірву між поколіннями в одній сім’ї, які пояснюють дітям, чому, наприклад, бабуся не розуміє онучку. В Україні подібного поки нема. І коли діти дорослішають, то в певний момент зіштовхуються з реальним світом, до якого виявляються не готовими. Саме такі книжки, як у Борітцера, підказують батькам, які питання ставити, про що розмовляти і з якого боку підійти до певної проблеми. Адже важливо робити це різносторонньо, щоб не нав’язувати дитині жодну з думок».
Усі книги Ейтана Борітцера розраховані на читачів віком від 4 років.