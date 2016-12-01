Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що у складі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (далі – АЦСК ІДД ДФС), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.
Робота АЦСК ІДД ДФС забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом, у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.
До послуг ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД ДФС, належать:
1. реєстрація заявників;
2. надання у користування надійних засобів ЕЦП;
3. допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
4. обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів;
5. надання послуги фіксування часу;
6. консультативні послуги у сфері ЕЦП за зверненням підписувачів.
Більш детальну інформацію щодо послуг ЕЦП, у т.ч. щодо режиму роботи відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС розміщено на офіційному сайті АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua).