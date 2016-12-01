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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

Він присвятив себе людям і Україні

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
16 листопада о 12.00
в Ратуші (каб.202) міський голова Олексій Каспрук та старший банкір представництва ЄБРР в Україні Денис Гайовий підпишуть договір гарантій за проектом модернізації інфраструктури теплопостачання м. Чернівці.
Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

17 листопада о 12.00
В приміщенні Чернівецької міської ради (сесійна зала) відбудеться нагородження 43 кращих студентів вищих навчальних закладів міста різного рівня акредитації премією Чернівецької міської ради.
17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

Сьогодні, 10:51 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що у складі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (далі – АЦСК ІДД ДФС), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.
Робота АЦСК ІДД ДФС забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом, у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.
До послуг ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД ДФС, належать:
1. реєстрація заявників;
2. надання у користування надійних засобів ЕЦП;
3. допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
4. обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів;
5. надання послуги фіксування часу;
6. консультативні послуги у сфері ЕЦП за зверненням підписувачів.
Більш детальну інформацію щодо послуг ЕЦП, у т.ч. щодо режиму роботи відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС розміщено на офіційному сайті АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua).
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