До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

Що, Де, Коли

в Ратуші (каб.202) міський голова Олексій Каспрук та старший банкір представництва ЄБРР в Україні Денис Гайовий підпишуть договір гарантій за проектом модернізації інфраструктури теплопостачання м. Чернівці.

Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.

В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.





В приміщенні Чернівецької міської ради (сесійна зала) відбудеться нагородження 43 кращих студентів вищих навчальних закладів міста різного рівня акредитації премією Чернівецької міської ради.

в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.

В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.

У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.



