До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

Як розповіла начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу, станом на 15.11.2016 р. 450 неприбуткових установ та організацій привели свої установчі документи у відповідність нормам Податкового кодексу. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Звертаємо увагу керівників неприбуткових організацій нашого міста, що залишається не так багато часу, аби надати податковій документи, що підтверджують статус неприбутковості їх установ.
Нагадуємо, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, такі підприємства повинні відповідати вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Привести у відповідність до норм Податкового кодексу установчі документи керівники неприбуткових організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року та у цей самий термін подати копії таких документів до органу ДФС за місцем реєстрації.
Платники податків, які не приведуть свої установчі документи у відповідність до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу, після 1 січня 2017 року будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій.