Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
в Ратуші (каб.202) міський голова Олексій Каспрук та старший банкір представництва ЄБРР в Україні Денис Гайовий підпишуть договір гарантій за проектом модернізації інфраструктури теплопостачання м. Чернівці. Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності. Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
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