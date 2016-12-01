На Буковині СБУ затримала на хабарі начальника відділу екоінспекції

Начальника відділу Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Чиновник систематично здирав з приватного підприємця гроші за безперешкодну вибірку гравійно-піщаної суміші, пообіцявши не вживати заходів державного контролю.
Правоохоронці затримали зловмисника у службовому приміщенні під час отримання чергового хабара в розмірі чотириста доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів начальником ВІДДІЛУ екоінспекції.