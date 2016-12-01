Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію Чернівецької місцевої прокуратури щодо реальної міри покарання та відхилив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого у вчиненні грабежу.
Так, 07.06.16 вже неодноразово судимий житель Одеської області,перебуваючи на одній із вулиць м. Чернівці, підбіг до жінки та раптово вирвав з рук гаманець в якому знаходився мобільний телефон та кошти.
Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Чернівецької областівід 03.11.2016 вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці, якимзлочинця засуджено до 4 років позбавлення волі, залишено без змін, а апеляційну скаргу захисника– без задоволення.
Тепер засуджений змушений буде понести за скоєне законне і справедливе покарання.