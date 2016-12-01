Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду. Крім того, Кабінет міністрів прийняв відставку голови Національної поліції Хатії Деканоідзе.
Нагадаємо, Хатія Деканоідзе очолила Нацполіцію в листопаді 2015 року. Перед цим вона кілька місяців була радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. У відставку Деканоідзе подала 14 листопада 2016 року.
Вадим Троян працює першим заступником голови Нацполіції з березня 2016 року. З початком збройного конфлікту на Донбасі був заступником командира полку "Азов". З жовтня 2014 року і до березня 2016 року очолював спочатку міліцію, а потім поліцію Київської області, - повідомляє Департамент комунікації МВС України