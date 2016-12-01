Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд

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Новини
14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

Він присвятив себе людям і Україні

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

17 листопада о 12.00
В приміщенні Чернівецької міської ради (сесійна зала) відбудеться нагородження 43 кращих студентів вищих навчальних закладів міста різного рівня акредитації премією Чернівецької міської ради.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд

Сьогодні, 15:35 / Коментарів: 0
Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – урядПлатіжки за тепло з надмірно високими сумами, які днями отримали деякі кияни, були результатом помилки і будуть перераховані.
Про це під час засідання уряду в середу заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон, який розбирався в ситуації за дорученням прем'єра Володимира Гройсмана. Гройсман у свою чергу заявив, що доручив це, дізнавшись про "баснословні" суми в платіжках.
"Це виникло у зв'язку з помилкою і частина мешканців, які користуються послугами з центрального опалення і водопостачання отримали не досить адекватні нарахування", – сказав Кістіон.
За словами Кістіона, про це повідомили Київську міську державну адміністрацію і керівництво "Київенерго".
"Платіжки, які були направлені в адрес споживачів, будуть переглянуті. Платіжки для решти споживачів, які ще їх не отримали, будуть відкореговані", – запевнив він.
У свою чергу Гройсман заявив, що ця помилка є дивною.
"Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними, потроєними цифрами, нереальними абсолютно, завищеними … Я би просив, щоби таких помилок … відносно українських громадян не було", – сказав він.
Гройсман закликав причетних принести вибачення і попередив їх, про жорсткі штрафи та кримінальну відповідальність за повторення таких речей.
У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив направити ці матеріали в МВС, щоб там розібралися "може це більше, ніж помилка". Гройсман і Кістіон підтримали таку перевірку.
Міністр інформаційної політики Юрій Стець тим часом заявив, що "подібні помилки можуть призвести до втрати держави".
"Згідно того сценарію, про який говорилося і в медіа теж проговорювалося, мала бути після отримання подібних платіжок роздратованість суспільства, люди мали вийти надвір і призвести до подій, які, слава Богу, не стались в державі. Тому це не помилки. Треба дійсно провести розслідування МВС", – сказав він.
У свою чергу Гройсман заявив, що може "запропонувати кожному "шатуну" зробити щось корисне для країни".
Як відомо, раніше в "Київенерго" також припустили, що завищені платіжки були помилкою.
Олег Шанковський, УП
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