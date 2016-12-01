Організатори "Шатуна" пропонують 1000 гривень за день: У Спілці ветеранів АТО обурюються, для мітингів намагаються купити тих, хто воював за Україну

За день роботи на акціях протесту пропонують від 70 до 150 гривень за день. "Масовки" на заплановані акції набирають у соцмережах.
Заявки на проведення акцій 15 листопада подали 10 громадських організацій та політичних партій, серед яких є навіть асоціація захисту прав вкладників. Попередньо мітингуватимуть тиждень. Нацполіція та Нацгвардія переходять на посилений режим роботи через високу терористичну загрозу. Про це пишуть fakty.ictv, передають Патріоти України.
Водночас правоохоронці запевняють, що не перешкоджатимуть мітингам, однак проводитимуть поверхневий огляд підозрілих із металошукачами. А від ранку перекриють Хрещатик та вулицю Інститутську.
У поліції кажуть, у соцмережах набирають “масовки” на заплановані акції. За день роботи пропонують від 70 до 150 гривень за день. У Спілці ветеранів АТО обурюються, для мітингів намагаються купити і український бійців – 1 тисячу гривень за день і закликають вояків не піддаватися на провокації.
Побачили, як збирають людей і в правлячій коаліції. У Блоці Петра Порошенка зафіксували в регіонах збирачів людей – по 500 гривень за добу.
Як відомо, наприкінці минулого тижня Служба безпеки заявила, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями і навіть загибеллю людей. Мета – скомпрометувати Україну перед європейською спільнотою та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом. Тож протестувальників просять бути надзвичайно обережними. Аби не допустити найгіршого, у Києві чергуватимуть 5 тисяч правоохоронців.