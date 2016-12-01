Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

Працівниками лісової охорони Чемернарського лісництва державного підприємства “Берегометське лісомисливське господарство” в кварталі №5 виявлено 8 (вісім) пнів незаконно зрубаних дерев породи ялиця. Ліквідна кубомаса становить 28,88 м3. Розмір шкоди, заподіяної лісовому господарству, становить 114 286, 34 грн.
Незаконно зрубана деревина лісопорушниками вивезена через територію держлісфонду Гільчанського лісництва державного підприємства “Сторожинецьке лісове господарство” в напрямку села Банилів – Підгірний Сторожинецького району.
Матеріали по даному правопорушенню за №02-885 від 11.21.2015 року направлені начальнику Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції Киселиці С.В. для розслідування, встановлення лісопорушників та притягнення винних до відповідальності згідно чинного законодавства.