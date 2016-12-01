Прокуратура Чернівецької області забезпечила участь у розгляді позовної заяви керівника Кіцманської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області до ТОВ «Агрофірма Оршівська» з вимогою визнати недійсним договір оренди землі та зобов’язати суб’єкт господарювання повернути земельні ділянки площею 62 га, вартістю близько 2,5 млн. грн. у державну власність. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що у січні 2016 року Малятинецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області надала в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 62 га землі, що знаходиться за межами населеного пункту с. Малятинці.
Відповідно до вимог ст. 122 Земельного кодексу України, земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності уповноважене розпоряджатись Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, тобто у даному випадку сільська рада не мала права надавати ці землі в платне користування.
Господарський суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути землю у державну власність.