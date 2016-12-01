У підприємців є право на податковий кредит без накладної

Відповідно до п.11 ст.201 Податкового кодексу України, крім податкової накладної підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту є:
Транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику за послуги зв’язку та інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку. Ці документи повинні містити такі реквізити: загальна сума платежу, сума ПДВ, податковий номер продавця ( пп «а» п. 201.11 ПКУ). При включенні до податкового кредиту сум вказаних в транспортних квитках або готельних рахунках датою формування ПК буде дата затвердження авансового звіту. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Касовий чек, у якому відображена вартість отриманих товарів(послуг), загальна сума ПДВ, фіскальний і податковий номер постачальника ( «б» п.201.11 ПКУ). Якщо сума в касовому чеку перевищує 240 гривень ( з урахуванням ПДВ), він не є підставою для формування податкового кредиту.
Бухгалтерська довідка, складена в разі початку використання в оподатковуваних операціях, у рамках господарської діяльності активів, які були придбані до 01.07.2015 року для використання в операціях що не оподатковуються ПДВ, або негосподарській діяльності та при придбанні яких не відображався податковий кредит («в» п.201.11 ПКУ).Бухгалтерська довідка складається на підставі отриманих податкових накладних, митних декларацій, транспортних квитків, рахунків та касових чеків.
Податковий кредит по транспортних квитках, рахунках та касових чеках відображається у деклараціях того звітного періоду в якому він виник. Норма ст.. 198.6 ПКУ, щодо включення до податкового кредиту сум протягом 365 днів поширюється тільки на податкові накладні. В разі, якщо податковий кредит не був відображений у декларації з ПДВ в період його виникнення то платник зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок до декларації за такий період та включити суми до податкового кредиту.