Ну прошу ж вас, звільніть мене з цієї Мінської групи - Кучма

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Контактна переговорна група в Мінську розвалюється!
Другий президент України Леонід Кучма, який представляє країну в Тристоронній переговорній групі в Мінську на громадських засадах, заявив, що більше не хоче брати участь в переговорах. Чи не означає це, що Мінський процес себе повнісю вичерпав і показав себе недієздатним?
"Весь час прошу, звільніть мене, будь ласка, від цієї роботи. Я один залишився з тієї команди, яка була спочатку. Росія двох вже поміняла... Я із задоволенням здаю свої повноваження: може, дійсно хтось краще може це зробити ", - зазначив він пыд час зустрычы з журналыстами.
За його словами, "головна дійова особа в ситуації на Донбасі, від якого залежить, чи буде війна або заморожений конфлікт або ще щось, - це Росія".
P.S.Так що ж це значить? Попідписував здуру якісь нереальні плани виконання Мінських угод - "спочатку вибори, а наступного дня контроль над кородном" і тепер тікає в кущі? Якщо так, то і підпис треба свій відкликати. І не інакше!