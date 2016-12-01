Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

Цього року платниками Чернівецької ОДПІ сплачено до Державного бюджету України 227,0 млн. грн. податку на додану вартість.
Надходження ПДВ є лідером серед надходжень податків і зборів до Державного бюджету і становлять 42 відсотки. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Станом на 01.11.2016р. в Чернівецькій ОДПІ зареєстровано 1339 платників податку на додану вартість, що на 83 більше, ніж на початок року.
Цього року платникам податку на додану вартість, що перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ. Це на 17,6 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники.