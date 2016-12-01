Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
в Ратуші (каб.202) міський голова Олексій Каспрук та старший банкір представництва ЄБРР в Україні Денис Гайовий підпишуть договір гарантій за проектом модернізації інфраструктури теплопостачання м. Чернівці. Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності. Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
НОВИНИ МОСІЙЧУК РОЗПОВІВ НЕВІДОМІ ПОДРОБИЦІ ІНЦИДЕНТУ З ЮРІЄМ ШУХЕВИЧЕМ У ВР
Сьогодні, 13:45 / Коментарів: 0
Після оголошення про імпічмент Шухевича мали ліквідувати, після чого в країні почалася б громадянська війна, заявив "радикал"
У Верховній Раді сьогодні відбувся чітко розіграний сценарій. Про таке в ефір "5 каналу" в програмі "Підсумки дня" заявив народний дебутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.
"У Львів до пана Юрія прибула група осіб, серед яких був такий собі Олександр Білик, який працював в особистій охороні Медведчука, який з Медведчуком на постійному зв’язку. Про що йшли перемови, зараз вже достеменно з’ясовують правоохоронні органи. Але домовленість якась відбулася. При тому багаторічний помічник пана Юрія, якого всі колеги знають, який допомагає пану Юрію пересуватися парламентом, він знав, що в останню хвилину в руки Юрію Романовичу дали цей документ. … Далі пан Юрій, і цьому є докази передані до правоохоронних органів, мав з трибуни оголосити проект постанови про початок процедури імпічменту, хоча ця постанова має юридично нікчемний характер, це мав бути інформаційний привід, після чого Шухевича мали ліквідувати і в країні почалася б громадянська війна", – сказав Мосійчук.
Як повідомляв 5.ua, Шухевич прокоментував інцидент у ВР та заяву Ляшка. Він спростував повідомлення політиків і журналістів, що в його промові нібито мали прозвучати тези щодо тарифів та імпічменту Президента. За його словами, з трибуни він проголосив все, що планував. Зокрема, його виступ стосувався мирних переговорів по Донбасу, які проходять в Мінську.
Нагадаємо, 15 листопада СБУ надала охорону нардепу Шухевичу. Раніше цього ж дня на ранковому засіданні ВР Олег Ляшко заявив, що на нардепа Шухевича готували замах.