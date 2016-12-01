Бізнесмени при владі «для захисту України» одягли вишиванки, а українців змусили вдягти бронежилети, - Томенко

Відомий громадський та політичний діяч Микола Томенко під час ефіру на радіо «Ера ФМ» популярно пояснив сьогоднішнє не сприйняття суспільством дій влади.
«Суспільство не розуміє, як представники влади можуть розвивати свій бізнес, отримувати прибутки, торгувати з Росією – умовно кажучи, наживатися на війні в той час, як простий народ воює за Україну, паралельно намагаючись вижити в цій країні», – пояснив Томенко.
«Я маю на увазі, що при тому, коли представники влади та «братнього» бізнесу заробляють на війні, пересічним українцям радять «потерпіти», пояснюючи, що нібито військові дії з Росією вимагають закриття сільських, спортивних шкіл, ліквідацію пту, зростання цін, тарифів, збільшення податків для малого і середнього бізнесу, скасування низки пільг для соціально вразливих категорій населення, введення військового податку навіть для пенсіонерів тощо», – зауважив політик.
«Насправді, щоб суспільство повірило владі, то треба, щоби влада належним чином почала воювати, а не заробляла на війні. Тоді і громадяни будуть разом із владою солідарно захищати Україну. А сьогодні виглядає, що бізнесмени при владі «для захисту України» вважають достатнім одягти вишиванки та голосно виголошувати промови, а українцям для цього треба було вдягти бронежилети», – зазначив Микола Томенко.
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