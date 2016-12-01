Загибель літака Качинського: росіяни накидали в труни жертв сміття та недопалки

У зв’язку з ексгумацією тіл польського президента Леха Качинського і його дружини, які загинули під час аварії літака під Смоленськом у Росії, в Польщі нагадали про те, що в труни жертв катастрофи росіяни накидали брудні рукавички, органи інших людей і недопалки. Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Радіо Свобода. Зокрема, військова прокуратура Польщі в період з червня 2011 до листопада 2012 провела дослідження поховань дев’яти жертв смоленської катастрофи. Виявилося, що в шести могилах покояться останки не тих людей. Депутат парламенту Анджей Меляк, брат якого Стефан Меляк загинув в авіакатастрофі під Смоленськом, розповів, що в могилах жертв катастрофи знайшли сміття. "Є шість помилок, над тілами наших близьких поглумилися. Їх поховали як тварин, в чорних мішках. Нас переконували, що все буде так, як хочуть сім’ї. Більше 60 жертв були в такому стані, що їх можна було одягнути, я сам передавав одяг для свого брата. Виявилося, однак, що в гробах було сміття — брудні рукавички, органи інших людей, недопалки... І через стільки років ми знову повинні пройти через цей біль. Я говорю за себе — хочу померти спокійно, знаючи, що в могилі, до якої я приходжу, молюся, покладаю квіти, спочиває мій брат Стефан", — сказав він.
Джерело: novyny.online.ua/759120/zagibel-litaka-kachinskogo-rosiyani-nakidali-v-truni-zhertv-smittya-ta-nedopalki-sotsmerezhi-obureni/