Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

2 листопада 2016 року набрав чинності Закон України № 1669-VIII "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель" (далі – "Закон"), яким було продовжено мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року.
Основні зміни
Закон продовжує ще на один рік заборону на вчинення наступних дій:
1) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
2) купівля-продаж або іншим способом відчуження (за винятком деяких випадків, зокрема обміну, вилучення (викупу) для суспільних потреб та ін.) та зміна цільового призначення:
а) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
б) земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства,
в) земельних часток (паїв), та
3) внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
Будь-які угоди, укладені щодо купівлі-продажу або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених вище, під час дії заборони, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).
Закон також зобов’язує Кабінет Міністрів України до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області