Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

Завдяки вашій щоденній праці ми дізнаємося про події навколо нас, новини України і світу. Новини і комунікація сьогодні стали особливо важливими для суспільства, бізнесу, для кожної окремої людини, адже ми живемо в інформаційному світі.
Ваш професіоналізм допомагає кожному відчути свою причетність до подій та процесів, які відбуваються навколо. Телебачення, радіо та зв’язок роблять наше життя динамічним, швидким і, в той же час, комфортним.
Сьогоднішнє свято об’єднує людей різних професій: журналістів, редакторів, режисерів, операторів, фахівців, які забезпечують технічний процес – всіх тих, чия щоденна благородна праця забезпечує одне з основних прав громадян – право свободи слова, право на інформацію, право на спілкування.
Головними показниками вашої роботи є відповідальне та творче ставлення до справи, зваженість і об’єктивність у висвітленні подій.
Ми вдячні вам за плідне інформаційне партнерство та сподіваємось на подальшу співпрацю.
Бажаємо усім працівникам радіо, телебачення та зв’язку професійного зростання, невичерпної енергії, геніальних творчих ідей та втілення їх у життя, невтомного пошуку, вірних друзів, надійних партнерів та колег. Щастя, радості, миру та міцного здоров’я вам і вашим родинам!
Від імені колективу,
Начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк
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