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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

« Він любив нас усіх, а найбільше любив Україну…»

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
16 листопада о 12.00
в Ратуші (каб.202) міський голова Олексій Каспрук та старший банкір представництва ЄБРР в Україні Денис Гайовий підпишуть договір гарантій за проектом модернізації інфраструктури теплопостачання м. Чернівці.
Після підписання договору відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та представників ЄБРР з питань реалізації у Чернівцях інфраструктурних проектів, які фінансуються ЄБРР.
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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« Він любив нас усіх, а найбільше любив Україну…»

Сьогодні, 12:37 / Коментарів: 0
« Він любив нас усіх, а найбільше любив Україну…» Він був професіоналом. Лікарем, відданим своїй справі, а таких одиниці. Вирушаючи в зону АТО, Георгій Теслюк уже знав, що невиліковно хворий, але хотів зробити свій внесок у добру справу. В анкеті при зарахуванні на службу він написав: «З 11 грудня не одну добу провів у ролі лікаря-волонтера на Майдані. Той заряд позитиву, відчуття бути потрібним ні з чим не порівняти. Думаю, і вам зможу чимось допомогти". Георгій опинився у Попасній. У місто, в якому зародилося ЛНР, почали повертатися люди. Часто голодні і без необхідних засобів для існування, вини часто хворіли. Їм було страшно опинитися один на один з хворобою, а тим більше, з чимось непростим. Георгій Теслюк, лікар-уролог з навичками роботи на УЗД з Буковини, взяв на себе колосальний пласт роботи. За кілька місяців через створений за власною ініціативою поліклінічний прийом у Попасній пройшли сотні пацієнтів. У кого камені, у кого інфекція, у кого загострення хронічної хвороби. Георгій допоміг дуже багатьом, залишивши після себе добрі і вдячні спогади колег і пацієнтів.
Кардіолог Чернігівської міської лікарні №2 Юрій Кравцов згадує, що вперше Георгія Теслюка побачив у Дніпропетровську, звідки їх розподіляли в різні місця по Луганській області. Георгій залишився в Попаснянській лікарні - зруйнованій, порожній, без обладнання і персоналу. «Волонтерами в добровільному госпіталі стають незвичайні люди. Щоб туди поїхати, потрібно щось мати і в серці, і в голові, - каже колега-волонтер. - Я думаю, що на Георгія в рідній поліклініці дивилися як на інопланетянина, але він був людиною громадянського суспільства».
«Дуже порядний був, чесний. Не ділив людей за їхніми поглядами – лікував усіх. З ним було комфортно працювати: ніколи ніякої підлості не зробить. Горілку не пив, книги читав, медицину вивчав. Ми жили і дивилися в майбутнє, планували операції і огляди. Він для мене залишився просто Грицем», - згадує ортопед Юрій Барабан товариша, з яким пліч-о-пліч пропрацював місяць у Попаснянській лікарні.
Він був справедливим, завжди намагався розібратися в ситуації і стояв на боці правди. Він запам'ятається багатьом, хто хоч трішки його знав: відкритим, чесним, добрим, справедливим, порядним. Таким запам'ятається Георгій Теслюк вчителям та однокласникам Чагорської школи, де він навчався. Він завжди цікавився життям односельчан, хоч був далеко від малої батьківщини.
Георгій народився в селі Чагор 11 червня 1979 року в родині робітника Михайла Георгійовича та вчительки Маргаліни Степанівни Теслюк. Рано втратив батька, довелося швидко стати дорослим в нелегкі 90-ті роки. Попри всі негаразди та випробування долі, дуже добре навчався у школі, вступив до Чернівецького медичного училища, а згодом - до медичного університету. Будучи ще студентом, Георгій працював в Чернівецькій обласній лікарні у відділенні урології. Згодом цей напрям медицини обрав собі для майбутнього фаху. Після закінчення вузу отримав направлення на роботу в місто Тетіїв Київської області. Тут зустрів справжніх наставників-фахівців, які поділились з ним досвідом. В Тетієві зустрів свою долю, дружину Любов. Народилося двоє діточок – Софія та Роман.
З початком подій на Майдані Георгій, як лікар-волонтер, їздив на вихідні до Києва. Після завершення Революції Гідності поїхав у зону АТО. Там він побував двічі. Вдруге поїхав, уже знаючи про невиліковну хворобу…
"Я сподіваюся, у мене буде час кожному подякувати особисто, але якщо таке не трапиться, я спокійний за місто, за людей, які тут живуть. У вас хоч і різні погляди, різний світогляд, різне світовідчуття ... Ви дійсно прийдете на допомогу, і хто чим може підсобить", - подякував за допомогу на своїй сторінці в соціальній мережі Георгій Теслюк у квітні цього року. А 14 серпня 37-річного Георгія Теслюка не стало… Як боляче думати, що страшна хвороба обірвала життя талановитого лікаря на самому злеті. Світла пам'ять про Георгія Теслюка назавжди збережеться у серцях усіх, хто його знав…

Наталя Козачок, заступник директора Чагорської ЗОШ І-ІІІ ступенів
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