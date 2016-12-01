« Він любив нас усіх, а найбільше любив Україну…»

Він був професіоналом. Лікарем, відданим своїй справі, а таких одиниці. Вирушаючи в зону АТО, Георгій Теслюк уже знав, що невиліковно хворий, але хотів зробити свій внесок у добру справу. В анкеті при зарахуванні на службу він написав: «З 11 грудня не одну добу провів у ролі лікаря-волонтера на Майдані. Той заряд позитиву, відчуття бути потрібним ні з чим не порівняти. Думаю, і вам зможу чимось допомогти". Георгій опинився у Попасній. У місто, в якому зародилося ЛНР, почали повертатися люди. Часто голодні і без необхідних засобів для існування, вини часто хворіли. Їм було страшно опинитися один на один з хворобою, а тим більше, з чимось непростим. Георгій Теслюк, лікар-уролог з навичками роботи на УЗД з Буковини, взяв на себе колосальний пласт роботи. За кілька місяців через створений за власною ініціативою поліклінічний прийом у Попасній пройшли сотні пацієнтів. У кого камені, у кого інфекція, у кого загострення хронічної хвороби. Георгій допоміг дуже багатьом, залишивши після себе добрі і вдячні спогади колег і пацієнтів.
Кардіолог Чернігівської міської лікарні №2 Юрій Кравцов згадує, що вперше Георгія Теслюка побачив у Дніпропетровську, звідки їх розподіляли в різні місця по Луганській області. Георгій залишився в Попаснянській лікарні - зруйнованій, порожній, без обладнання і персоналу. «Волонтерами в добровільному госпіталі стають незвичайні люди. Щоб туди поїхати, потрібно щось мати і в серці, і в голові, - каже колега-волонтер. - Я думаю, що на Георгія в рідній поліклініці дивилися як на інопланетянина, але він був людиною громадянського суспільства».
«Дуже порядний був, чесний. Не ділив людей за їхніми поглядами – лікував усіх. З ним було комфортно працювати: ніколи ніякої підлості не зробить. Горілку не пив, книги читав, медицину вивчав. Ми жили і дивилися в майбутнє, планували операції і огляди. Він для мене залишився просто Грицем», - згадує ортопед Юрій Барабан товариша, з яким пліч-о-пліч пропрацював місяць у Попаснянській лікарні.
Він був справедливим, завжди намагався розібратися в ситуації і стояв на боці правди. Він запам'ятається багатьом, хто хоч трішки його знав: відкритим, чесним, добрим, справедливим, порядним. Таким запам'ятається Георгій Теслюк вчителям та однокласникам Чагорської школи, де він навчався. Він завжди цікавився життям односельчан, хоч був далеко від малої батьківщини.
Георгій народився в селі Чагор 11 червня 1979 року в родині робітника Михайла Георгійовича та вчительки Маргаліни Степанівни Теслюк. Рано втратив батька, довелося швидко стати дорослим в нелегкі 90-ті роки. Попри всі негаразди та випробування долі, дуже добре навчався у школі, вступив до Чернівецького медичного училища, а згодом - до медичного університету. Будучи ще студентом, Георгій працював в Чернівецькій обласній лікарні у відділенні урології. Згодом цей напрям медицини обрав собі для майбутнього фаху. Після закінчення вузу отримав направлення на роботу в місто Тетіїв Київської області. Тут зустрів справжніх наставників-фахівців, які поділились з ним досвідом. В Тетієві зустрів свою долю, дружину Любов. Народилося двоє діточок – Софія та Роман.
З початком подій на Майдані Георгій, як лікар-волонтер, їздив на вихідні до Києва. Після завершення Революції Гідності поїхав у зону АТО. Там він побував двічі. Вдруге поїхав, уже знаючи про невиліковну хворобу…
"Я сподіваюся, у мене буде час кожному подякувати особисто, але якщо таке не трапиться, я спокійний за місто, за людей, які тут живуть. У вас хоч і різні погляди, різний світогляд, різне світовідчуття ... Ви дійсно прийдете на допомогу, і хто чим може підсобить", - подякував за допомогу на своїй сторінці в соціальній мережі Георгій Теслюк у квітні цього року. А 14 серпня 37-річного Георгія Теслюка не стало… Як боляче думати, що страшна хвороба обірвала життя талановитого лікаря на самому злеті. Світла пам'ять про Георгія Теслюка назавжди збережеться у серцях усіх, хто його знав…
Наталя Козачок, заступник директора Чагорської ЗОШ І-ІІІ ступенів