Поради Президенту Від Дмитра Корчинського, Як Радикально Подолати Шатун-Майдан

Треба дати брифінг. Абсолютно безоплатно дарую тези.ПРЕЗИДЕНТ:1. Позаяк режим країни-агресора не дає мені можливості продати Липецьку фабрику за реальною ціною, я дав вказівку менеджерам спалити її нафіг. Прямий ефір пожежі ви можете спостерігати просто зараз на екрані за моєю спиною. Х#й вам, окупанти, а не мої цукерки!2. Після пожежі липецької фабрики відпала необхідність підтримувати дипломатичні стосунки з окупантами, тому ми їх розриваємо. Спочатку стосунки, згодом окупантів.3. Керівництво Нацбанку та Фонду гарантування вкладів, всі виявилися агентами путіна. Абсолютно випадково вони щойно загинули в автокатастрофі на Бориспільській трасі. Стрім цієї трагедії ви просто зараз можете бачити на екрані за моєю спиною. Свою долю з їхніх підлих оборудок я віддаю на оплату комунальних платежів. Найближчі 5 років за громадян сплачую я.4. Нині РНБО вирішило націоналізувати весь бізнес в Україні, який належить московським олігархам наближеним до путіна. А також бізнес українських олігархів, наближених до ФСБ. Щойно з’ясувалося, що в автівці, яка зіткнулася з автівкою Гонтарєвої їхав Ахметов (Льовочкін за кермом). На жаль вони теж загинули.5. Несподівано СБУ прямо на місці злочину в сауні заарештувало Віктора Медведчука. Трансляцію арешту ви бачите на екрані за моєю спиною. Що це там у нього на животі?Путін вже запропонував обміняти його на всіх українських заручників, які утримуються в московії та на окупованих територіях.В довісок до Медведчука ми запропонували всю фракцію опоблоку. Путін відмовлявся, але ми наполягли.6. При вас я підписую амністію всім ув’язненим мною бійцям АТО і патріотам. З умовою, що вони не викладатимуть в Інтернет фото повішаних суддів і зарізаних прокурорів, які працювали над їхніми справами.7. Кононенко, якого чомусь пов’язували зі мною, дуже впирався сідати в автівку, яка прямувала на Бориспільську трасу, тому добровільно написав явку з повинною й склав мандат. Це не скасовує того прикрого факту, що Лєщенко, якого я тут бачу з диктофоном, насправді є бородатою жінкою.8. Під загрозою арештів їхніх бойфрендів, всі єпископи синоду УПЦ МП проголосували за відставку Онуфрія та анафему московському “патріарху” Кирилу. Замість Онуфрія, за пропозицією простих вірян з СБУ синод обрав митрополитом Київським відомого провокатора Корчинського. Відтепер богосужебною мовою Київської Митрополії є латина. І я розрахувався за бульдозер.9. Перед брифінгом я запросив до себе своїх улюблених співунів – потапа і настью камєнскіхъ. Вони погодилися зі мною, що їм не треба співати. Хіба що на Бориспільській трасі. Потап сам підтвердить. Он він стоїть праворуч, традиційно без штанів.10. Тепер, любі журналісти, вам мабуть важко втриматися від овації. Не треба славосов’я. Але можете поцілувати мої штіблети. Вперше за десять років я одягнув нові.Нарешті, хочу звернутися до всіх українців: співвітчизники, не їжте солодкого! Для перемоги над окупантами потрібна здорова і сильна нація. (Витягає пістолет і тричі стріляє вгору).