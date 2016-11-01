Тимошенко і Медведчук намагалися вбити Шухевича, - Лозовий

Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук шляхом маніпуляцій хотіли змусити Юрія Шухевича ініціювати імпічмент Президента, затим - вбити Шухевича, і скористатися його загибеллю для дестабілізації ситуації в країніПро це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий.За його словами вони знали, що пан Юрій готує виступ з трибуни, досить критичний до влади, але аж ніяк не дестабілізуючий."Через охоронця Медведчука, псевдопатріота Олександра "Монаха" Білика, який зумів використати всліпу праведних гнів кількох авторитетних патріотів, Шухевичу намагались всунути у виступ заклик до початку процедури імпічменту Порошенка (Яка б не мала жодних юридичних наслідків!).Перед виступом пан Юрій збирався порадитися з Олегом Ляшком, але вони розраховували, що він не встигне цього зробити. З цією метою Юлія Тимошенко вперше за свій вже двадцятирічний досвід роботи в парламенті відмовилась від слова і спонтанно передала його Шухевичу.Незадовго до цього охоронець Медведчука Білик у кулуарах, маніпулюючи фактами, зміг переконати пана Юрія у нібито правдивості недостовірної інформації. Себто Тимошенко і Медведчук чітко прораховували кожну деталь", - написав Лозовий.Другим кроком "плану" була розкрутка заяви Шухевича у одній зв'язці з "кремлемайданом"."Ніяких наслідків вказаний вище заклик не мав би, оскільки за імпічмент у ВР елементарно не вистачить голосів. Але, погодьтесь, це цікавий інформаційний привід - Шухевич закликав до імпічменту Порошенка. Красива для РФ картинка у одному логічному ряді з проплаченими "акціями протесту". Правильна з московською точки зору подача цього контенту телеканалом Льовочкіна-Фірташа "Інтер", іншими рупорами Кремля в Україні, тими, кого вони елементарно купили і, звісно, російськими ЗМІ.Тим паче, заява такої авторитетної людини як Юрій Шухевич, ще й у такій подачі ЗМІ могла б направити праведний гнів багатьох людей із правого середовища, добровольців, волонтерів, інтелігенцію всліпу підтримувати зрежесований у Москві сценарій на розхитування ситуації і знищення держави", - пише Лозовий.За словами нардепа, останнім пунктом "плану" було вбивство Шухевича."І використання його загибелі як головний дестабілізуючий фактор. Звинувачували б через підконтрольні ЗМІ у його вбивстві владу, ескалуючи протест і закликаючи людей штурмувати державні установи. Масові вуличні сутички Постійні вбивства і викрадення людей. Повноцінний квазімайдан. Хаос. Безвладдя. Розвал державності.Поки-що цей сценарій вдалося переламати. А Шухевич буде забезпечений цілодобовою охороною", - написав Лозовий.Раніше, Лозовий повідомив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко організувала прохід охоронця голови "Українського вибору" Віктора Медведчука до Верховної Ради.