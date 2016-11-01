У ВРУ готували вбивство Юрія Шухевича

Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Нашого колегу Юрія Шухевича хотіли використати і зробити сакральною жертвою для дестабілізації ситуації. Аналізуйте самі.
Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко з трибуни парламенту повідомив, що народному депутату від його фракції, Юрію Шухевичу існує загроза життю з
боку спецслужб.
Про це Ляшко повідомив у Facebook.
— Маю достовірну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство члена нашої фракції, Героя України Юрія Шухевича. Заради реалізації свого сценарію, спрямованого на підрив України зсередини, вороги України хочуть використати пана Юрія як сакральну жертву, — повідомив він.
Це проект постанови про імпічмент Порошенку, який мав оголосити Шухевич. Приніс його в Раду охоронець Медведчука Олександр Білик. Перепустку для цього Білика замовила особисто Юлія Тимошенко. Слово Шухевичу мала передати фракція Батьківщина. Сама ЮВТ від слова відмовилась.
Скориставшись тим, що Юрій Романович сам не може читати, провокатори ввели в оману Шухевича Після цього запланованого виступу на Юрія Шухевича мав бути скоєний напад, можливо і вбивство. Таким чином Шухевич став би сакральною жертвою, що спровокувало б хвилю протестів.
На щастя, нам вдалось випередити "медведчуківських" засланців і їхній план зламати. Фракція Радикальної партії звернулась до СБУ з проханням негайно надати державну охорону Юрію Шухевичу.