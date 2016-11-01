У ВРУ готували вбивство Юрія Шухевича

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

12:01
15 листопада

Чернівчани знову без води

11:53
15 листопада

Щорiчна вiдпустка за основним мiсцем роботи i на роботi за сумiсництвом надається одночасно

11:52
15 листопада

Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

11:10
15 листопада

У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

11:09
15 листопада

Як припинити підприємницьку діяльність

11:08
15 листопада

Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

11:08
15 листопада

«Електронний кабінет» - заощадить час та гроші

11:06
15 листопада

МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимч ...Іван Ринжук упав на Афоні?До нас стукає дід Безвіз!!!Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан ...Глибоцькі берегині української духовності в ІталіїМіхаел Саакашвілі заявив про створення своєї політичної ...На Буковині провели День відкритих дверей для студентів ...У Чернівцях кадровий "бум"Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитинуУ Чернівцях невідомі побили активіста ГековаНе вмієш організувати, бери шуфлю в руки і сам прибирай ...На Буковину насувається негодаМайбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливос ...Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий с ...15 листопада о 15:00
Що, Де, Коли
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

У ВРУ готували вбивство Юрія Шухевича

Сьогодні, 19:19 / Коментарів: 0
У ВРУ готували вбивство Юрія ШухевичаЩо сьогодні мало відбутись в Раді.

Нашого колегу Юрія Шухевича хотіли використати і зробити сакральною жертвою для дестабілізації ситуації.
Аналізуйте самі.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко з трибуни парламенту повідомив, що народному депутату від його фракції, Юрію Шухевичу існує загроза життю з

боку спецслужб.

Про це Ляшко повідомив у Facebook.

— Маю достовірну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство члена нашої фракції, Героя України Юрія Шухевича. Заради реалізації свого сценарію, спрямованого на підрив України зсередини, вороги України хочуть використати пана Юрія як сакральну жертву, — повідомив він.


У ВРУ готували вбивство Юрія Шухевича


У ВРУ готували вбивство Юрія Шухевича


Це проект постанови про імпічмент Порошенку, який мав оголосити Шухевич. Приніс його в Раду охоронець Медведчука Олександр Білик. Перепустку для цього Білика замовила особисто Юлія Тимошенко. Слово Шухевичу мала передати фракція Батьківщина. Сама ЮВТ від слова відмовилась.

Скориставшись тим, що Юрій Романович сам не може читати, провокатори ввели в оману Шухевича
Після цього запланованого виступу на Юрія Шухевича мав бути скоєний напад, можливо і вбивство. Таким чином Шухевич став би сакральною жертвою, що спровокувало б хвилю протестів.

На щастя, нам вдалось випередити "медведчуківських" засланців і їхній план зламати. Фракція Радикальної партії звернулась до СБУ з проханням негайно надати державну охорону Юрію Шухевичу.

СХОЖІ НОВИНИ:
Тимошенко і Медведчук намагалися вбити Шухевича, - ЛозовийУНА-УНСО вітає свого керівника пана Юрія Шухевича із 80-річним ювілеєм.Для влади Бандера і Шухевич не ГероїЛяшко оголосив «сидячий страйк»Оголосили імена усіх лідерів фракцій нової Ради
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"