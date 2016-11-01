Біль Чорнобиля - це біль Европи

Важлива і вкрай потрібна й очікувана подія для всіх і не лише в Україні. Розпочато процес насування Арки на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. 30 років минуло з Чорнобильської трагедії, і сьогоднішні події – кульмінація багаторічної роботи України та міжнародної спільноти на шляху подолання наслідків цієї катастрофи.
Народний лепутат України Іван Рибак відзначає важливість цієї конструкції не тільки для нашої держави, а й для Европи та світу
Довжина Арки - найбільшої з побудованих коли-небудь рухомих наземних конструкцій - 165 м, висота 110 м, а загальна вага 36 200 тонн. Процес насування триватиме декілька днів. Здійснити це вдалося, завдяки підтримці понад 40 країн-вкладників та донорів Чорнобильського фонду «Укриття».
Арка зробить майданчик ЧАЕС безпечним для демонтажу конструкцій та для подальших робіт з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об’єкту. Адже робота продовжуватиметься. У листопаді 2017 року об’єкт «Укриття» планується ввести в експлуатацію та розпочати демонтаж нестабільних конструкцій.
Насування проводиться спеціальною системою з 224 гідравлічних домкратів, що дозволяє пересувати конструкцію на відстань 60 см за один цикл. Арка збудована поблизу 4-го енергоблоку ЧАЕС і має подолати 327 м, щоб накрити весь об’єкт та забезпечити на 100 років захист від радіоактивних випромінювань.
-Погоджуюся з колегами та всіма, хто займається ситуацією в зоні відчуження,- говорить ІванРибак.- Це - новий «подих» та можливість позитивних трансформацій у майбутньому. Це - реальний приклад зміни курсу екологічної політики в Україні.
А головне - захист людства від радіоактивних наслідків трагедії. Недарма проект об’єднав 40 країн-вкладників та країн-донорів. І поділяю сподівання, що подібний проект більше ніколи не доведеться будувати на місці ядерної аварії та в радіоактивно забрудненому середовищі.
Зараз кандидатура Івана Рибака розглядається основною на зайняття посади голови парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.