Біль Чорнобиля - це біль Европи

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Новини
17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

12:01
15 листопада

Чернівчани знову без води

11:53
15 листопада

Щорiчна вiдпустка за основним мiсцем роботи i на роботi за сумiсництвом надається одночасно

11:52
15 листопада

Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

11:10
15 листопада

У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

11:09
15 листопада

Як припинити підприємницьку діяльність

11:08
15 листопада

Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

11:08
15 листопада

«Електронний кабінет» - заощадить час та гроші

11:06
15 листопада

МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Біль Чорнобиля - це біль Европи

Сьогодні, 19:01 / Коментарів: 0
Біль Чорнобиля - це біль ЕвропиВажлива і вкрай потрібна й очікувана подія для всіх і не лише в Україні. Розпочато процес насування Арки на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. 30 років минуло з Чорнобильської трагедії, і сьогоднішні події – кульмінація багаторічної роботи України та міжнародної спільноти на шляху подолання наслідків цієї катастрофи.

Народний лепутат України Іван Рибак відзначає важливість цієї конструкції не тільки для нашої держави, а й для Европи та світу

Довжина Арки - найбільшої з побудованих коли-небудь рухомих наземних конструкцій - 165 м, висота 110 м, а загальна вага 36 200 тонн. Процес насування триватиме декілька днів. Здійснити це вдалося, завдяки підтримці понад 40 країн-вкладників та донорів Чорнобильського фонду «Укриття».
Арка зробить майданчик ЧАЕС безпечним для демонтажу конструкцій та для подальших робіт з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об’єкту. Адже робота продовжуватиметься. У листопаді 2017 року об’єкт «Укриття» планується ввести в експлуатацію та розпочати демонтаж нестабільних конструкцій.
Насування проводиться спеціальною системою з 224 гідравлічних домкратів, що дозволяє пересувати конструкцію на відстань 60 см за один цикл. Арка збудована поблизу 4-го енергоблоку ЧАЕС і має подолати 327 м, щоб накрити весь об’єкт та забезпечити на 100 років захист від радіоактивних випромінювань.
-Погоджуюся з колегами та всіма, хто займається ситуацією в зоні відчуження,- говорить ІванРибак.- Це - новий «подих» та можливість позитивних трансформацій у майбутньому. Це - реальний приклад зміни курсу екологічної політики в Україні.
А головне - захист людства від радіоактивних наслідків трагедії. Недарма проект об’єднав 40 країн-вкладників та країн-донорів. І поділяю сподівання, що подібний проект більше ніколи не доведеться будувати на місці ядерної аварії та в радіоактивно забрудненому середовищі.

Біль Чорнобиля - це біль Европи


Зараз кандидатура Івана Рибака розглядається основною на зайняття посади голови парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
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