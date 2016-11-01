На Буковині сніг розтане і до кінця листопада буде тепло

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Новини
16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

12:01
15 листопада

Чернівчани знову без води

11:53
15 листопада

Щорiчна вiдпустка за основним мiсцем роботи i на роботi за сумiсництвом надається одночасно

11:52
15 листопада

Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

11:10
15 листопада

У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

11:09
15 листопада

Як припинити підприємницьку діяльність

11:08
15 листопада

Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

11:08
15 листопада

«Електронний кабінет» - заощадить час та гроші

11:06
15 листопада

МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

13:52
14 листопада

До Дня Гідності та Свободи у Чернівцях покажуть міжнародну фотовиставку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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На Буковині сніг розтане і до кінця листопада буде тепло

Сьогодні, 16:44 / Коментарів: 0
На Буковині сніг розтане і до кінця листопада буде тепло
Минулими вихідними на Буковині розпочалася справжня зима. За дві доби випала майже півторамісячна норма снігу.

Однак синоптики запевняють, що це була лише зимова "репетиція" і незабаром настане потепління. Упродовж десяти днів листопада утримуватиметься відносно тепла погода – до семи градусів вище нуля.

– Різку зміну погоди із сильними снігопадами спричинив на Буковині активний циклон з Балкан. За дві доби у Чернівцях випало 47 міліметрів снігу, а це майже півторамісячна норма , – пояснила начальник Чернівецького обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова. – Але зараз циклон уже відійшов за межі України. Завдяки холодним повітряним масам на території нашого краю сформувався антициклон, який приніс сонячну погоду.

Водночас вона сприятиме охолодженню повітря, тому очікується зниження температури. Найхолодніше буде у середу вранці. На рівнині буде в межах 6-11 градусів морозу, в горах – до 16; вдень – від нуля до п’яти градусів з позначкою мінус. Але вже починаючи з четверга, почнеться надходження із південного заходу середземноморських теплих повітряних мас. У результаті температура поступово підвищуватиметься. Але на частині території області ще пануватимуть тумани, які перешкоджатимуть сильному прогріву повітря. При таких процесах буває, що гірські райони дають у денні години вищі температури через відсутність туманів, чим на рівнині. Отож очікуємо на рівнині вночі близько нуля, а вдень два-сім градусів тепла. Така погода утримається ще найближчі десять діб листопада, тобто матиме зовсім не зимовий характер. А справжня зима, можливо, розпочнеться у грудні, як і має бути.

Як запевнила пані Тетяна, випадання великого снігу на Буковині в листопаді – це не аномальне явище.

"Було таке, що сніговий покрив сформувався п’ятого листопада і лежав аж до першого квітня", – сказала синоптик.
Джерело
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