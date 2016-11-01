На Буковині сніг розтане і до кінця листопада буде тепло

Минулими вихідними на Буковині розпочалася справжня зима. За дві доби випала майже півторамісячна норма снігу.Однак синоптики запевняють, що це була лише зимова "репетиція" і незабаром настане потепління. Упродовж десяти днів листопада утримуватиметься відносно тепла погода – до семи градусів вище нуля.– Різку зміну погоди із сильними снігопадами спричинив на Буковині активний циклон з Балкан. За дві доби у Чернівцях випало 47 міліметрів снігу, а це майже півторамісячна норма , – пояснила начальник Чернівецького обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова. – Але зараз циклон уже відійшов за межі України. Завдяки холодним повітряним масам на території нашого краю сформувався антициклон, який приніс сонячну погоду.Водночас вона сприятиме охолодженню повітря, тому очікується зниження температури. Найхолодніше буде у середу вранці. На рівнині буде в межах 6-11 градусів морозу, в горах – до 16; вдень – від нуля до п’яти градусів з позначкою мінус. Але вже починаючи з четверга, почнеться надходження із південного заходу середземноморських теплих повітряних мас. У результаті температура поступово підвищуватиметься. Але на частині території області ще пануватимуть тумани, які перешкоджатимуть сильному прогріву повітря. При таких процесах буває, що гірські райони дають у денні години вищі температури через відсутність туманів, чим на рівнині. Отож очікуємо на рівнині вночі близько нуля, а вдень два-сім градусів тепла. Така погода утримається ще найближчі десять діб листопада, тобто матиме зовсім не зимовий характер. А справжня зима, можливо, розпочнеться у грудні, як і має бути.Як запевнила пані Тетяна, випадання великого снігу на Буковині в листопаді – це не аномальне явище."Було таке, що сніговий покрив сформувався п’ятого листопада і лежав аж до першого квітня", – сказала синоптик.