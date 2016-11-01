З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

Шановні батьки!



Нагадайте малечі наступні правила безпеки:

- Не слід намагатися загасити полум’я самостійно;

- Потрібно зателефонувати за номером «101» та покликати на допомогу дорослих;

- Не можна ховатися від пожежі у шафі, під ліжком та інших темних місцях;

- Не слід гасити електроприлади водою.

- Не можна користуватися під час пожежі ліфтом.

- Потрібно намочити тканину водою та дихати крізь неї і швидко залишити приміщення.

- Якщо вийти з приміщення немає можливості, то слід вийти на балкон та кликати на допомогу.

Пам’ятайте, що наші діти – найцінніше, що є в нашому житті і їх життя та здоров’я залежить тільки від нас!

Державна служба України з Надзвичайних ситуацій та Міністерство освіти і науки України щоб уникнути смертельних випадків та травмування серед дітей звертається до кожного громадянина країни, особливо до батьків.ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВЗ початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі. Найчастіше до пожеж призводить людська необережність. Пожежі завдають значних матеріальних збитків краянам, проте найстрашніше, що внаслідок пожеж гинуть люди. Вже з початку року на Буковині загинуло 22 людей та травмовано 14, з них 1 дитинаЗа статистикою, основною причиною виникнення пожеж, на яких гинуть діти, є саме дитячі пустощі з вогнем. Біда також приходить тоді, коли діти залишаються наодинці і поруч немає дорослих. Іноді достатньо декількох хвилин, щоб сталося лихо. Залишені без нагляду запальничка чи сірники поруч із легкозаймистими речами можуть призвести до трагедії.Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області