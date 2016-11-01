Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
"Ти працюєш на Москву!": В мережу виклали відео нападу на радикала Мосійчука у Верховній Раді
Сьогодні, 16:25 / Коментарів: 0
На народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука накинувся помічник Віктора Медведчука Олександр Білик.
У мережі з'явилося відео бійки між депутатами фракції Радикальної партії і помічником колишнього глави Адміністрації президента, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в кулуарах Верховної Ради. Відеоролик опублікував канал "112 Украина", передають Патріоти України.
На виході із сесійної зали невідомий чоловік напав на депутата Ігоря Мосійчука, якому на допомогу поспішили соратники.
За словами нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового, нападником був охоронець Медведчука на ім'я Олександр Білик.