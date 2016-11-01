Відверте зізнання мітингувальника під НБУ – студент про розцінки протесту

Один з протестувальників, що зараз пікетують будівлю Нацбанку у Києві, зізнався, що вийшов на цей мітинг через гроші.Про це він розповів журналісту "Радіо Свободи".Він зізнався, що на такий мітинг вивела скрута. Він сам із Сум, до Києва приїхав навчатись в інтернатурі. Навчання платне, грошей йому бракує, тому й змушений вийти на цей протест.За його словами, потрапити на цей протест і підзаробити не складно – в інтернеті достатньо було подібних оголошень.Наразі хлопець своїх грошей не отримав. Йому відомо, що за протест обіцяють від 70 до 130 гривень. Стояти треба 5 годин. Наразі протести планують проводити до п’ятниці.На запитання журналіста, чи не соромно йому говорити про те, що учасник проплаченої акції, він чесно відповів.Це не соромно. Ви бачили декларації чиновників? Соромно, хіба, що стою за такі малі гроші.Як організували цей мітинг студент не знає. У його групі близько 20 людей, над керівником цієї групи є ще один куратор.Нагадаємо, напередодні в СБУ заявили, що російські спецслужби з 15 листопада планують запустити низку акцій протесту, аби дестабілізували ситуацію в Україні.Зранку 15 листопада у Києві біля будівлі Нацбанку зібралися мітингувальники. Люди, серед іншого, вимагають звільнення глави НБУ Валерії Гонтаревої.