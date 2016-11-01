Вбивство Шеремета День 120-й

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:35
15 листопада

З початку року на території Чернівецької області виникло 763 пожежі і загинуло 22 людей

15:55
15 листопада

До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

14:57
15 листопада

Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

14:54
15 листопада

Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

14:53
15 листопада

Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

14:30
15 листопада

Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

14:30
15 листопада

На Буковині насмерть травмувався чоловік, послизнувшись на сходах

14:04
15 листопада

Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

12:01
15 листопада

Чернівчани знову без води

11:53
15 листопада

Щорiчна вiдпустка за основним мiсцем роботи i на роботi за сумiсництвом надається одночасно

11:52
15 листопада

Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

11:10
15 листопада

У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

11:09
15 листопада

Як припинити підприємницьку діяльність

11:08
15 листопада

Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

11:08
15 листопада

«Електронний кабінет» - заощадить час та гроші

11:06
15 листопада

МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

13:52
14 листопада

До Дня Гідності та Свободи у Чернівцях покажуть міжнародну фотовиставку

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимч ...Іван Ринжук упав на Афоні?До нас стукає дід Безвіз!!!Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан ...Глибоцькі берегині української духовності в ІталіїМіхаел Саакашвілі заявив про створення своєї політичної ...На Буковині провели День відкритих дверей для студентів ...У Чернівцях кадровий "бум"Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитинуУ Чернівцях невідомі побили активіста ГековаНе вмієш організувати, бери шуфлю в руки і сам прибирай ...На Буковину насувається негодаМайбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливос ...Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий с ...15 листопада о 15:00
Що, Де, Коли
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Вбивство Шеремета День 120-й

Сьогодні, 16:10 / Коментарів: 0
Вбивство Шеремета День 120-йРадник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сподівається, що до кінця року буде конкретний результат у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

За словами Геращенко, "слідчі провели величезний обсяг слідчих робіт, допитані тисячі свідків".
Він зазначив, що відпрацьовуються всі можливі версії, і на сьогоднішній день основні версії не стосуються журналістської діяльності Шеремета.
За словами депутата, основна версія, яку розглядає слідство, - що замовники вбивства були з Росії.
"Шеремет працював в Росії, і у нього були контакти в бізнес-середовищі і політичному середовищі. Тому це основна версія", - сказав Геращенко.
"У таких замовних вбивствах завжди прораховують наслідки, щоб замітати сліди, тому не може бути швидких результатів. Те, що злочин буде розкрито і лиходії притягнуті до відповідальності, сумнівів немає", - додав він.
Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.
Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.
Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.
СХОЖІ НОВИНИ:
Вбивство Шеремета: День 91. Троян: у справі Шеремета є прогресВбивство Шеремета. День 15.Вбивство Шеримета. День 77Вбивство Шеремета. День 33: допитано понад 500 осіб, опрацьовують 4 версіїВбивство Шеремета. День 48. Аваков про "справу Шеремета": Є усі шанси її ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"