Українців очікує тепла зима

Про це розповіла Віра Балабух, кандидат географічних наук, зав.відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту НАНУ пишуть NEWS24.«У нас є умовна вісь (Вісь Воєйкова – Ред.), яка розділяє Європу. Одна її частина знаходиться під впливом Атлантики, а інша – континентальна. У нас вона пролягає від Харкова до Одеси. І все, що західніше, знаходиться під впливом Атлантики. Антициклон, який у нас є, переміститься на схід і до України прийдуть теплі повітряні маси», –зазначила Балабух.За її словами, нас чекає теплий грудень.«Дуже висока ймовірність того, що у нас грудень буде тепліше листопада. Та й усі наукові прогнози говорять про дуже теплу зиму в цьому році. А інформація про дуже холодну зиму виникає напередодні опалювального сезону або переговорів про газ», – додала вона.