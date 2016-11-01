До уваги буковинців! Змінено вартість закордонного паспорта та паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки

Прес-служба Управління ДМС у Чернівецькій області повідомляє про зміни щодо вартості закордонного паспорта та вартості паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки відповідно до Постанови КМУ № 770 від 02.11.2016 р. «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції».
Звертаємо увагу буковинців, що при оформленні цих документів справляється адміністративний збір, який включає у себе вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.
При цьому:вартість адміністративної послуги з оформлення
(в тому числі замість втрачених або викрадених), обміну паспорта громадянина України
(у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 87 гривень,
не пізніше ніж через 10 робочих днів – 174 гривні;вартість адміністративної послуги з оформлення
(в тому числі замість втрачених або викрадених), обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон
з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 253 гривн
і, не пізніше ніж через 7 робочих днів – 506 гривень;вартість бланку паспорта громадянина України
у вигляді пластикової картки складає 192 гривні
, вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
складає 304.32 гривні
, вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон без електронного носія складає 238 грн. 32 коп.
Таким чином:
- вартість оформлення паспорта громадянина України
у вигляді ID-картки протягом 20 робочих днів складає 279 гривень;
- вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID- картки протягом 10 робочих днів складає 366 гривень;
- вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм протягом 20 робочих днів складає 557,32 гривень;
- вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без електронного носія протягом 20 робочих днів складає 491,32 гривень;
- вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
протягом 7 робочих днів
складає 810,32 гривень;
- вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без електронного носія протягом 7 робочих днів складає 744,32 гривень
;
Окрім того, відповідно до підпункту "а" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» під час надання послуги з оформлення паспорта громадянина України замість утраченого стягується державне мито у сумі 34 грн.