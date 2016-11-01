Поліція: у Києві силовики виявили у кількох мітингувальників травматичну зброю

Поліція Києва заявляє, що під час огляду правоохоронці виявили у кількох мітингувальників зареєстровану травматичну зброю.Як повідомляє прес-служба поліції Києва, з цими людьми проведена профілактична бесіда щодо недоцільності перебування у місцях масових заходів людей зі зброєю, щоб уникнути провокацій і конфліктів.Сьогодні у центрі Києва проходить низка протестів, зокрема, мітинг ошуканих вкладників під Нацбанком триває під різними прапорами й гаслами. Серед організаторів протестів – партія «За життя». Деякі з учасників мітингу біля будівлі НБУ зізнаються, що беруть участь в акції за гроші. За даними поліції, станом на 12:30 в акціях протесту в Києві беруть участь близько 6 тисяч людей.Крім того, сьогодні партія «Опозиційний блок» заявила про намір провести акції протесту в регіонах.Минулого тижня у Службі безпеки України заявляли, що Росія готує в листопаді акції протесту з метою дестабілізації ситуації в Україні. За даними відомства, саме у вівторок, 15 листопада, має початися всеукраїнська акція протесту банківських вкладників, а 17 листопада продовжаться протести щодо підвищення тарифів. В СБУ заявляють, що ці акції спрямовані на внутрішню дестабілізацію і організацію дострокових парламентських виборів в Україні. Російська сторона наразі цих заяв СБУ не коментувала.