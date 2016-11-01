Виставку відомої австрійської архітекторки покажуть у Чернівцях

Відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ століття Маргарет Шютте-Лігоцкі відбудеться за сприяння Чернівецької міської ради 18 листопада у галереї «Sweet Арт-Знання».



Маргарете Шютте-Лігоцкі – непересічна особистість в історії архітектури. Вона отримала численні премії та звання почесного доктора. Відомою вона стала завдяки своєму проекту «франкфуртської кухні», яку зараз можна побачити майже в кожній квартирі.



Архітекторка брала участь у роботі міжнародних конгресів, працювала над організацією виставок, оформленням пам’ятників, виконувала різноманітні архітектурні замовлення. На замовлення міста Відень розробила плани двох будинків – 1030 Відень, вулиця Бартгассе та 1020 Відень, вулиця Шюттельштрассе, – а також двох дитячих садочків: 1200 Відень, Капаунплац та 1110 Відень, Ріннбекштрассе.



Писала статті на теми архітектури до різноманітних журналів, читала доповіді та активно включилася у справи Руху за права жінок та Руху за мир. 1993 року в Австрійському музеї прикладного мистецтва у Відні відбувається перша виставка, присвячена творчості архітекторки.



Паралельно надруковано каталог творів «Маргарете Шютте-Лігоцкі – Соціальна архітектура. Свідок століття». Кураторкою даної виставки є Крістіна Цвінгль (Відень). Окрема подяка пані Доротеї Штранскі, власниці авторських прав після Маргарете Шютте-Лігоцкі, за її згоду на використання прав; мистецькій колекції та архіву Університету прикладного мистецтва, Відень, за надання копій та фото оригіналів із архіву архітекторки, а також шановним пані «Клубу Маргарете Шютте-Лігоцкі», які своїми доповненнями та передусім перевіркою текстів істотно доклалися до можливості появи виставки.



Виставка перекладена на українську та надрукована за сприяння Австрійського культурного форуму.



В Україні вперше була презентована на архітектурному фестивалі у Києві CANactions у травні 2016 року, пізніше експонувалася в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Відкриття у Чернівцях відбудеться 18 листопада о 16.00 на вулиці Штейнбарга, 23.

