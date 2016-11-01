Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсій непрацюючим держслужбовцям

Підстав для видачі довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій немає, адже:



1) Новим Законом «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набрав чинності з 01.05.2016, не передбачено проведення перерахунків раніше призначених пенсій державним службовцям;



2) Форми довідок про заробітну плату (затверджені постановою ПФУ від 04.09.2013 р. № 15-1), які надавалися для проведення перерахунку пенсії, виключені постановою ПФУ від 04.07.2016 р. № 15-2.



З) З набранням чинності Закону № 889 ст. 37-1 «Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців» Закону №3723-XII втратила чинність (за винятком статті 37 цього Закону щодо призначення пенсій окремим категоріям осіб). На сьогодні пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».



Оксана БІЛЕНЬКА

головний спеціаліст відділу реєстрації

нормативно-правових актів управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи

та правової освіти Головного територіального управління юстиції

у Чернівецькій області



