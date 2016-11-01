Буковинські лісівники долучились до усунення наслідків негоди

Протягом 13-14 листопада на Буковині вирували сильні снігопади та хуртовини, утворювалися снігові замети, сніговий покрив сягав 0,5-1м.

Працівники лісогосподарських підприємств активно долучилися до усунення наслідків негоди на автомобільних дорогах та забезпечення сполучення між населеними пунктами.



Зокрема, у розчистці було задіяно 186 працівників лісогосподарських підприємств ДП «Путильський ЛГ», ДП «Берегометське ЛМГ», ДП «Сторожинецький ЛГ», ДП «СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК», ДП «СЛАП «Сторожинецький держспецлісгосп АПК». Підприємствами галузі виділено в оперативному порядку 26 одиниць техніки (трактори, бульдозери, автогрейдери) для розчищення засніжених доріг. Силами працівників лісової охорони проведено розчищення автошляхів в населених пунктах на території Сторожинецького, Вижницького, Путильського та Хотинського районів області.



Загальна протяжність розчищених доріг становить близько 300 км, витрачено 1750 літрів дизпалива.



Запаси паливно-мастильних матеріалів поновлено.



Повідомляємо, що в кожному лісогосподарському підприємстві створені відповідні оперативно-мобільні групи, які приймають участь, при потребі, у розчистці ліній електропередач.