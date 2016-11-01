Служба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнятість

Серед активних заходів сприяння зайнятості населення Чернівецької області, які здійснює державна служба зайнятості, вагоме місце посідають громадські та інші роботи тимчасового характеру. Залучення людей до таких робіт вирішує одночасно кілька важливих завдань: забезпечення тимчасової зайнятості громадян, які шукають роботу, особливо тих що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, задоволення суспільно корисних потреб в інтересах територіальної громади.



«У січні-жовтні поточного року до громадських та інших робіт тимчасового характеру Чернівецька обласна служба зайнятості залучила 2243 особи, з них 2227 безробітних. З коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на організацію громадських робіт використано 460,3 тис. грн.», – розповів директор обласного центру зайнятості Роман Криган.



Чернівецька обласна служба зайнятості постійно організовує оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку, придорожніх смуг, упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та утримання у належному стані цвинтарів, особливо в сільській місцевості, будівельні та ремонтні роботи. Цього року додався новий вид: інформування населення про субсидії. Упродовж 2016-го до таких робіт залучено 561 особу. Всі ці роботи відповідають потребам сільських громад.



Загалом у тимчасових роботах брали участь 1682 особи, які звернулись до служби зайнятості за пошуком роботи. Важливо, що, долучаючись до виконання тих чи інших суспільно корисних завдань, безробітні мають можливість ознайомитися з виробництвом, набути професійних навичок, зарекомендувати себе і згодом працевлаштуватись на постійне місце роботи. Так, після участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру працевлаштовано на постійне місце роботи 749 осіб.



Служба зайнятості працює заради досягнення головної мети – благополуччя кожної людини, яка сподівається на допомогу в працевлаштуванні.