Перевірка декларацій кандидатів на відповідальні держпосади

Уряд своєю постановою врегулював питання проведення у 2016 році перевірки відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спеціальної перевірки стосовно достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Рішення прийняте для забезпечення повної та безперервної реалізації положень Закону України "Про запобігання корупції".

Зокрема, Кабінет Міністрів України погодився з пропозицієюНаціонального агентства з питань запобігання корупції, Міністерства фінансів щодо проведення у 2016 році Державною фіскальною службою перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, під час проведення спеціальної перевірки стосовно достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.



Наталія СИРБУ

провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

