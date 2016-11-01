Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

Уряд постановою № 760 від 26.10.2016 затвердив механізм виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Така компенсація, зокрема, передбачена учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов'язана з катастрофою на ЧАЕС чи іншими ядерними аваріями, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою тощо.

Також документом визначено порядок виплати щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян.

Прийняття даного рішення зумовлене тим, що стаття 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" викладена в новій редакції. Відповідно розширено категорії осіб, які мають право на отримання одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну здоров'ю, за втрату годувальника та надання щорічної допомоги на оздоровлення.

Виплата одноразової компенсації здійснюється за єдиною заявою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1146 “Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1584), поданою заінтересованою особою протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Одноразова компенсація виплачується в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40,ст. 1204).



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



