Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

Дводенний воркшоп "Правильні вивіски". Відбудеться 17-18 листопада в Івано-Франківську. Організовує захід платформа «Тепле місто». Проект реалізується за підтримки грантової програми Urban Space 100, участь у воркшопі безкоштовна.
До участі у воркшопі запрошуються дизайнери, архітектори та представники бізнесу, що виготовляють вивіски. Мета заходу: сприяти покращенню візуального сприйняття міста шляхом реалізації кращих практик виготовлення технічно правильних вивісок, напрацювання варіантів макетування вивісок для різних типів будівель та бізнесів міста.
Особливістю заходу є поєднання досвіду та знань усіх сторін, залучених до процесу виготовлення, встановлення та контролю за вивісками у місті. Окрім того, учасники воркшопу зможуть на практичних прикладах побачити спірні моменти макетування вивісок та напрацювати спільні рекомендації щодо формування вимог та обмежень у правилах.
Програма воркшопу
17 листопада
10-13 год - презентація прикладів правил розміщення вивісок
14-16 год - екскурсія на локації
16-20 год - робота із макетування вивісок у командах
18 листопада
9-18 год - робота із макетування вивісок у командах
18-30 - презентація напрацювань команд в Urban Space 100
Організатори забезпечують харчування для учасників воркшопу. Для гостей із інших міст передбачено компенсацію витрат на проїзд та проживання. Кількість місць обмежена.
Реєстраційна форма для участі у воркшопі: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNxywNfLooF_hslJiOTVH0Lmmgx6XDvss0xWlb29oPhgnsQ/viewform