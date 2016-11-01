Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

Дводенний воркшоп "Правильні вивіски". Відбудеться 17-18 листопада в Івано-Франківську. Організовує захід платформа «Тепле місто». Проект реалізується за підтримки грантової програми Urban Space 100, участь у воркшопі безкоштовна.



До участі у воркшопі запрошуються дизайнери, архітектори та представники бізнесу, що виготовляють вивіски. Мета заходу: сприяти покращенню візуального сприйняття міста шляхом реалізації кращих практик виготовлення технічно правильних вивісок, напрацювання варіантів макетування вивісок для різних типів будівель та бізнесів міста.



Особливістю заходу є поєднання досвіду та знань усіх сторін, залучених до процесу виготовлення, встановлення та контролю за вивісками у місті. Окрім того, учасники воркшопу зможуть на практичних прикладах побачити спірні моменти макетування вивісок та напрацювати спільні рекомендації щодо формування вимог та обмежень у правилах.



Програма воркшопу

17 листопада

10-13 год - презентація прикладів правил розміщення вивісок

14-16 год - екскурсія на локації

16-20 год - робота із макетування вивісок у командах

18 листопада

9-18 год - робота із макетування вивісок у командах

18-30 - презентація напрацювань команд в Urban Space 100



Організатори забезпечують харчування для учасників воркшопу. Для гостей із інших міст передбачено компенсацію витрат на проїзд та проживання. Кількість місць обмежена.



Реєстраційна форма для участі у воркшопі: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNxywNfLooF_hslJiOTVH0Lmmgx6XDvss0xWlb29oPhgnsQ/viewform